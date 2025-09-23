Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,4450 liradan, euro ise 48,9380 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 41,37 lira, euro ise 48,75 lira seviyesindeydi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,4430 liradan alınan dolar 41,4450 liradan, 48,9360 liradan alınan euro ise 48,9380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,37 liradan, euro ise 48,75 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi