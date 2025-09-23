Haberler

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,4430 liradan alınan dolar 41,4450 liradan, 48,9360 liradan alınan euro ise 48,9380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,37 liradan, euro ise 48,75 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

