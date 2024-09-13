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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 33,9600 liradan, euro ise 37,6430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,9600 liradan, euro ise 37,6430 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta ise dolar 33,92 liradan, euro ise 37,56 liradan işlem görmüştü.

Dolar 33,9600 liradan, euro ise 37,6430 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 33,9580 liradan alınan dolar 33,9600 liradan, 37,6410 liradan alınan euro ise 37,6430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,92 liradan, euro ise 37,56 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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