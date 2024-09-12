Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 34,0030 liradan, euro ise 37,4780 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 34,0030 liradan, euro ise 37,4780 liradan satılıyor.
Dolar 34,0030 liradan, euro ise 37,4780 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,0010 liradan alınan dolar 34,0030 liradan, 37,4760 liradan alınan euro ise 37,4780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,99 liradan, euro ise 37,44 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Sıcak Gelişme:
Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi, sorguları başladı.