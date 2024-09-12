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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 34,0030 liradan, euro ise 37,4780 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 34,0030 liradan, euro ise 37,4780 liradan satılıyor.

Dolar 34,0030 liradan, euro ise 37,4780 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 34,0010 liradan alınan dolar 34,0030 liradan, 37,4760 liradan alınan euro ise 37,4780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,99 liradan, euro ise 37,44 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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