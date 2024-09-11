Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 34,0530 liradan, euro ise 37,6050 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 34,0530 liradan, euro ise 37,6050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,05 liradan, euro ise 37,52 liradan satılmıştı.
Dolar 34,0530 liradan, euro ise 37,6050 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,0510 liradan alınan dolar 34,0530 liradan, 37,6030 liradan alınan euro ise 37,6050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,05 liradan, euro ise 37,52 liradan satılmıştı. - İSTANBUL