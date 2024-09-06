Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,9870 liradan, euro ise 37,8240 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,9870 liradan, euro ise 37,8240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,95 liradan, euro ise 37,77 liradan satılmıştı.
Dolar 33,9870 liradan, euro ise 37,8240 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,9850 liradan alınan dolar 33,9870 liradan, 37,8220 liradan alınan euro ise 37,8240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,95 liradan, euro ise 37,77 liradan satılmıştı. - İSTANBUL