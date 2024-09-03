Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,9450 liradan, euro ise 37,54 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,9430 liradan, euro ise 37,54 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,93 liradan, euro ise 37,60 liradan satılmıştı.
Dolar 33,9450 liradan, euro ise 37,54 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,9430 liradan alınan dolar 33,9430 liradan, 37,5380 liradan alınan euro ise 37,54 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,93 liradan, euro ise 37,60 liradan satılmıştı. - İSTANBUL