Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 34,0480 liradan, euro ise 37,9340 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 34,0480 liradan, euro ise 37,9340 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,03 liradan, euro ise 38,05 liradan satılmıştı.
Dolar 34,0480 liradan, euro ise 37,9340 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,0460 liradan alınan dolar 34,0480 liradan, 37,9320 liradan alınan euro ise 37,9340 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,03 liradan, euro ise 38,05 liradan satılmıştı. - İSTANBUL