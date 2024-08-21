Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,9090 liradan, euro ise 37,7040 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,9090 liradan, euro ise 37,7040 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,87 liradan, euro ise 37,64 liradan satılmıştı.
Dolar 33,9090 liradan, euro ise 37,7040 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,9070 liradan alınan dolar 33,9090 liradan, 37,7020 liradan alınan euro ise 37,7040 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,87 liradan, euro ise 37,64 liradan satılmıştı. - İSTANBUL