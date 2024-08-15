Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,5990 liradan, euro ise 37,1120 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,5990 liradan, euro ise 37,1120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,55 liradan, euro ise 37,02 liradan satılmıştı.
Dolar 33,5990 liradan, euro ise 37,1120 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,5970 liradan alınan dolar 33,5990 liradan, 37,1100 liradan alınan euro ise 37,1120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,55 liradan, euro ise 37,02 liradan satılmıştı. - İSTANBUL