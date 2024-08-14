Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,5510 liradan, euro ise 36,8770 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,5510 liradan, euro ise 36,8770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,54 liradan, euro ise 36,78 liradan satılmıştı.
Dolar 33,5510 liradan, euro ise 36,8770 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,5490 liradan alınan dolar 33,5510 liradan, 36,8750 liradan alınan euro ise 36,8770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,54 liradan, euro ise 36,78 liradan satılmıştı. - İSTANBUL