Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,1770 liradan, euro ise 35,8380 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,1770 liradan, euro ise 35,8380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,06 liradan, euro ise 35,83 liradan satılmıştı.
Dolar 33,1770 liradan, euro ise 35,8380 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,1750 liradan alınan dolar 33,1770 liradan, 35,8360 liradan alınan euro ise 35,8380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,06 liradan, euro ise 35,83 liradan satılmıştı. - İSTANBUL