Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,1760 liradan, euro ise 36,0260 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,1760 liradan, euro ise 36,0260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,14 liradan, euro ise 35,96 liradan satılmıştı.
Dolar 33,1760 liradan, euro ise 36,0260 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,1740 liradan alınan dolar 33,1760 liradan, 36,0240 liradan alınan euro ise 36,0260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,14 liradan, euro ise 35,96 liradan satılmıştı. - İSTANBUL