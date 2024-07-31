Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 33,1290 liradan, euro ise 35,9050 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,1290 liradan, euro ise 35,9050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,08 liradan, euro ise 35,72 liradan satılmıştı.
Dolar 33,1290 liradan, euro ise 35,9050 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,1270 liradan alınan dolar 33,1290 liradan, 35,9030 liradan alınan euro ise 35,9050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,08 liradan, euro ise 35,72 liradan satılmıştı. - İSTANBUL