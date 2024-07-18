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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 33,0980 liradan, euro ise 36,1930 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,0980 liradan, euro ise 36,1930 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,09 liradan, euro ise 36,19 liradan satılmıştı.

Dolar 33,0980 liradan, euro ise 36,1930 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 33,0960 liradan alınan dolar 33,0980 liradan, 36,1910 liradan alınan euro ise 36,1930 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,09 liradan, euro ise 36,19 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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