Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,9020 liradan, euro ise 35,6490 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,9020 liradan, euro ise 35,6490 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta ise dolar 32,85 liradan, euro ise 35,60 liradan işlem görmüştü.
Dolar 32,9020 liradan, euro ise 35,6490 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,9000 liradan alınan dolar 32,9020 liradan, 35,6470 liradan alınan euro ise 35,6490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,85 liradan, euro ise 35,60 liradan satılmıştı. - İSTANBUL