Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,9890 liradan, euro ise 35,3030 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,9890 liradan, euro ise 35,3030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,94 liradan, euro ise 35,22 liradan satılmıştı.
Dolar 32,9890 liradan, euro ise 35,3030 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,9870 liradan alınan dolar 32,9890 liradan, 35,3010 liradan alınan euro ise 35,3030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,94 liradan, euro ise 35,22 liradan satılmıştı. - İSTANBUL