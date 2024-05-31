Üye Girişi
Haberler

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar 32,2620 liradan, euro ise 34,9150 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2620 liradan, euro ise 34,9150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,26 liradan, euro ise 35,01 liradan satılmıştı.

Dolar 32,2620 liradan, euro ise 34,9150 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,26 liradan alınan dolar 32,2620 liradan, 34,9130 liradan alınan euro ise 34,9150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,26 liradan, euro ise 35,01 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Finans Ekonomi Güncel Haberler

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

 İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title