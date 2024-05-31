Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,2620 liradan, euro ise 34,9150 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2620 liradan, euro ise 34,9150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,26 liradan, euro ise 35,01 liradan satılmıştı.
Dolar 32,2620 liradan, euro ise 34,9150 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,26 liradan alınan dolar 32,2620 liradan, 34,9130 liradan alınan euro ise 34,9150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,26 liradan, euro ise 35,01 liradan satılmıştı. - İSTANBUL