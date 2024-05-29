Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,2220 liradan, euro ise 34,9650 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2220 liradan, euro ise 34,9650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,19 liradan, euro ise 34,98 liradan satılmıştı.
Dolar 32,2220 liradan, euro ise 34,9650 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,2200 liradan alınan dolar 32,2220 liradan, 34,9630 liradan alınan euro ise 34,9650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,19 liradan, euro ise 34,98 liradan satılmıştı. - İSTANBUL