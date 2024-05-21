Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,2260 liradan, euro ise 34,9950 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2260 liradan, euro ise 34,9950 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,20 liradan, euro ise 35,00 liradan satılmıştı.
Dolar 32,2260 liradan, euro ise 34,9950 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,2240 liradan alınan dolar 32,2260 liradan, 34,9930 liradan alınan euro ise 34,9950 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,20 liradan, euro ise 35,00 liradan satılmıştı. - İSTANBUL