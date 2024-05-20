Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,2000 liradan, euro ise 35,0270 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2000 liradan, euro ise 35,0270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,23 liradan, euro ise 35,00 liradan satılmıştı.
Dolar 32,2000 liradan, euro ise 35,0270 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,1980 liradan alınan dolar 32,2000 liradan, 35,0250 liradan alınan euro ise 35,0270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,23 liradan, euro ise 35,00 liradan satılmıştı. - İSTANBUL