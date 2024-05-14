Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,2160 liradan, euro ise 34,7530 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2160 liradan, euro ise 34,7530 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 34,80 liradan satılmıştı.
Dolar 32,2160 liradan, euro ise 34,7530 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,2140 liradan alınan dolar 32,2160 liradan, 34,7510 liradan alınan euro ise 34,7530 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 34,80 liradan satılmıştı. - İSTANBUL