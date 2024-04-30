Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,44 liradan, euro ise 34,7360 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,44 liradan, euro ise 34,7360 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,38 liradan, euro ise 34,73 liradan satılmıştı.
Dolar 32,44 liradan, euro ise 34,7360 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,4380 liradan alınan dolar 32,44 liradan, 34,7340 liradan alınan euro ise 34,7360 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,38 liradan, euro ise 34,73 liradan satılmıştı. - İSTANBUL