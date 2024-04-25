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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 32,5850 liradan, euro ise 34,8980 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,5850 liradan, euro ise 34,8980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,52 liradan, euro ise 34,79 liradan satılmıştı.

Dolar 32,5850 liradan, euro ise 34,8980 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,5830 liradan alınan dolar 32,5850 liradan, 34,8960 liradan alınan euro ise 34,8980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,52 liradan, euro ise 34,79 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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