Üye Girişi
Haberler

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,50 liradan, euro ise 34,56 liradan satılmıştı.

Dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,5810 liradan alınan dolar 32,5830 liradan, 34,8650 liradan alınan euro ise 34,8670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,50 liradan, euro ise 34,56 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title