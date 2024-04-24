Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,50 liradan, euro ise 34,56 liradan satılmıştı.
Dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,5810 liradan alınan dolar 32,5830 liradan, 34,8650 liradan alınan euro ise 34,8670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,50 liradan, euro ise 34,56 liradan satılmıştı. - İSTANBUL