Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 32,2080 liradan, euro ise 35,0330 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2080 liradan, euro ise 35,0330 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,12 liradan, euro ise 35,02 liradan satılmıştı.
Dolar 32,2080 liradan, euro ise 35,0330 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,2060 liradan alınan dolar 32,2080 liradan, 35,0310 liradan alınan euro ise 35,0330 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,12 liradan, euro ise 35,02 liradan satılmıştı. - İSTANBUL