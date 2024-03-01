Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 31,3130 liradan, euro ise 33,8560 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,3130 liradan, euro ise 33,8560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,22 liradan, euro ise 33,84 liradan satılmıştı.
Dolar 31,3130 liradan, euro ise 33,8560 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 31,3110 liradan alınan dolar 31,3130 liradan, 33,8540 liradan alınan euro ise 33,8560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,22 liradan, euro ise 33,84 liradan satılmıştı. - İSTANBUL