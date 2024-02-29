Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 31,2240 liradan, euro ise 33,84 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,2240 liradan, euro ise 33,84 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,18 liradan, euro ise 33,76 liradan satılmıştı.
Dolar 31,2240 liradan, euro ise 33,84 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 31,2220 liradan alınan dolar 31,2240 liradan, 33,8380 liradan alınan euro ise 33,84 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,18 liradan, euro ise 33,76 liradan satılmıştı. - İSTANBUL