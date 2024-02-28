Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 31,1660 liradan, euro ise 33,7420 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,1660 liradan, euro ise 33,7420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,14 liradan, euro ise 33,76 liradan satılmıştı.
Dolar 31,1660 liradan, euro ise 33,7420 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 31,1640 liradan alınan dolar 31,1660 liradan, 33,74 liradan alınan euro ise 33,7420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 31,14 liradan, euro ise 33,76 liradan satılmıştı. - İSTANBUL