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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 31,0770 liradan, euro ise 33,6350 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,0770 liradan, euro ise 33,6350 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta ise dolar 30,99 liradan, euro ise 33,62 liradan işlem görmüştü.

Dolar 31,0770 liradan, euro ise 33,6350 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 31,0750 liradan alınan dolar 31,0770 liradan, 33,6330 liradan alınan euro ise 33,6350 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,99 liradan, euro ise 33,62 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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