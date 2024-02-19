Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,8640 liradan, euro ise 33,2790 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,8640 liradan, euro ise 33,2790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,82 liradan, euro ise 33,12 liradan satılmıştı.
Dolar 30,8640 liradan, euro ise 33,2790 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,8620 liradan alınan dolar 30,8640 liradan, 33,2770 liradan alınan euro ise 33,2790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,82 liradan, euro ise 33,12 liradan satılmıştı. - İSTANBUL