Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,7790 liradan, euro ise 32,9740 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,7790 liradan, euro ise 32,9740 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,72 liradan, euro ise 32,96 liradan satılmıştı.
Dolar 30,7790 liradan, euro ise 32,9740 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,7770 liradan alınan dolar 30,7790 liradan, 32,9720 liradan alınan euro ise 32,9740 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,72 liradan, euro ise 32,96 liradan satılmıştı. - İSTANBUL