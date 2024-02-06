Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,5670 liradan, euro ise 32,9030 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,5670 liradan, euro ise 32,9030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,55 liradan, euro ise 32,89 liradan satılmıştı.
Dolar 30,5670 liradan, euro ise 32,9030 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,5650 liradan alınan dolar 30,5670 liradan, 32,9010 liradan alınan euro ise 32,9030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,55 liradan, euro ise 32,89 liradan satılmıştı. - İSTANBUL