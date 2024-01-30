Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,3530 liradan, euro ise 32,8810 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,3530 liradan, euro ise 32,8810 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,35 liradan, euro ise 32,81 liradan satılmıştı.
Dolar 30,3530 liradan, euro ise 32,8810 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,3510 liradan alınan dolar 30,3530 liradan, 32,8790 liradan alınan euro ise 32,8810 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,35 liradan, euro ise 32,81 liradan satılmıştı. - İSTANBUL