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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 30,2640 liradan, euro ise 32,9150 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,2640 liradan, euro ise 32,9150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,23 liradan, euro ise 33,01 liradan satılmıştı.

Dolar 30,2640 liradan, euro ise 32,9150 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 30,2620 liradan alınan dolar 30,2640 liradan, 32,9130 liradan alınan euro ise 32,9150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,23 liradan, euro ise 33,01 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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