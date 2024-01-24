Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,2840 liradan, euro ise 32,9010 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,2840 liradan, euro ise 32,9010 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,28 liradan, euro ise 32,93 liradan satılmıştı.
Dolar 30,2840 liradan, euro ise 32,9010 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,2820 liradan alınan dolar 30,2840 liradan, 32,8990 liradan alınan euro ise 32,9010 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,28 liradan, euro ise 32,93 liradan satılmıştı. - İSTANBUL