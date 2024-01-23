Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,2680 liradan, euro ise 33,0140 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,2680 liradan, euro ise 33,0140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,24 liradan, euro ise 32,96 liradan satılmıştı.
Dolar 30,2680 liradan, euro ise 33,0140 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,2660 liradan alınan dolar 30,2680 liradan, 33,0120 liradan alınan euro ise 33,0140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,24 liradan, euro ise 32,96 liradan satılmıştı. - İSTANBUL