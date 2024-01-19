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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 30,1910 liradan, euro ise 32,8490 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,1910 liradan, euro ise 32,8490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,14 liradan, euro ise 32,72 liradan satılmıştı.

Dolar 30,1910 liradan, euro ise 32,8490 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 30,1890 liradan alınan dolar 30,1910 liradan, 32,8470 liradan alınan euro ise 32,8490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,14 liradan, euro ise 32,72 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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