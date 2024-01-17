Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,1210 liradan, euro ise 32,7240 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,1210 liradan, euro ise 32,7240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,10 liradan, euro ise 32,74 liradan satılmıştı.
Dolar 30,1210 liradan, euro ise 32,7240 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,1190 liradan alınan dolar 30,1210 liradan, 32,7220 liradan alınan euro ise 32,7240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,10 liradan, euro ise 32,74 liradan satılmıştı. - İSTANBUL