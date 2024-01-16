Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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Dolar 30,1030 liradan, euro ise 32,8580 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,1030 liradan, euro ise 32,8580 liradan satılıyor.
Dolar 30,1030 liradan, euro ise 32,8580 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,1010 liradan alınan dolar 30,1030 liradan, 32,8560 liradan alınan euro ise 32,8580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,10 liradan, euro ise 32,93 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi