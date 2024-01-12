Üye Girişi
Haberler

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Dolar 30,1130 liradan, euro ise 33,0590 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,1130 liradan, euro ise 33,0590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,99 liradan, euro ise 32,85 liradan satılmıştı.

Dolar 30,1130 liradan, euro ise 33,0590 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 30,1110 liradan alınan dolar 30,1130 liradan, 33,0570 liradan alınan euro ise 33,0590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,99 liradan, euro ise 32,85 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Finans Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title