Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 30,1130 liradan, euro ise 33,0590 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 30,1130 liradan, euro ise 33,0590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,99 liradan, euro ise 32,85 liradan satılmıştı.
Dolar 30,1130 liradan, euro ise 33,0590 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,1110 liradan alınan dolar 30,1130 liradan, 33,0570 liradan alınan euro ise 33,0590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,99 liradan, euro ise 32,85 liradan satılmıştı. - İSTANBUL