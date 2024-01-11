Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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Dolar 29,9810 liradan, euro ise 32,9140 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 29,9810 liradan, euro ise 32,9140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,97 liradan, euro ise 32,82 liradan satılmıştı.
Dolar 29,9810 liradan, euro ise 32,9140 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 29,9790 liradan alınan dolar 29,9810 liradan, 32,9120 liradan alınan euro ise 32,9140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,97 liradan, euro ise 32,82 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi