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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 29,9710 liradan, euro ise 32,7760 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 29,9710 liradan, euro ise 32,7760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,94 liradan, euro ise 32,76 liradan satılmıştı.

Dolar 29,9710 liradan, euro ise 32,7760 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 29,9690 liradan alınan dolar 29,9710 liradan, 32,7740 liradan alınan euro ise 32,7760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,94 liradan, euro ise 32,76 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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