Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Dolar 29,8450 liradan, euro ise 32,6670 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 29,8450 liradan, euro ise 32,6670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,77 liradan, euro ise 32,58 liradan satılmıştı.
Dolar 29,8450 liradan, euro ise 32,6670 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 29,8430 liradan alınan dolar 29,8450 liradan, 32,6650 liradan alınan euro ise 32,6670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,77 liradan, euro ise 32,58 liradan satılmıştı. - İSTANBUL