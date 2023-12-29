Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
Abone Ol
Güncelleme:
Dolar 29,5090 liradan, euro ise 32,6630 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 29,5090 liradan, euro ise 32,6630 liradan alınıp satılıyor.
Dolar 29,5090 liradan, euro ise 32,6630 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 29,5070 liradan alınan dolar 29,5090 liradan, 32,6610 liradan alınan euro ise 32,6630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,45 liradan, euro ise 32,66 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi