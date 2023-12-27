Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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Dolar 29,3450 liradan, euro ise 32,4090 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 29,3450 liradan, euro ise 32,4090 liradan satılıyor.
Dolar 29,3450 liradan, euro ise 32,4090 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 29,3430 liradan alınan dolar 29,3450 liradan, 32,4070 liradan alınan euro ise 32,4090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,34 liradan, euro ise 32,34 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi