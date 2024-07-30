Dolar ve Euro Güne Değer Kazancıyla Başladı
Dolar 33,0650 liradan, euro ise 35,7790 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,0650 liradan, euro ise 35,7790 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta ise dolar 33,20 liradan, euro ise 35,74 liradan işlem görmüştü.
Dolar 33,0650 liradan, euro ise 35,7790 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,0630 liradan alınan dolar 33,0650 liradan, 35,7770 liradan alınan euro ise 35,7790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,20 liradan, euro ise 35,74 liradan satılmıştı. - İSTANBUL