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Dolar ve Euro Güne Değer Kazancıyla Başladı

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Dolar 32,6670 liradan, euro ise 35,0580 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,6670 liradan, euro ise 35,0580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,69 liradan, euro ise 35,17 liradan satılmıştı.

Dolar 32,6670 liradan, euro ise 35,0580 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,6650 liradan alınan dolar 32,6670 liradan, 35,0560 liradan alınan euro ise 35,0580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,69 liradan, euro ise 35,17 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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