Dolar ve Euro Güne Değer Kazancıyla Başladı
Dolar 32,1950 liradan, euro ise 34,9430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,1950 liradan, euro ise 34,9430 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 35,03 liradan işlem görmüştü.
Dolar 32,1950 liradan, euro ise 34,9430 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,1930 liradan alınan dolar 32,1950 liradan, 34,9410 liradan alınan euro ise 34,9430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 35,03 liradan satılmıştı. - İSTANBUL