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Dolar ve Euro Gün Başlangıcında Değişim Gösterdi
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 36,5750 lira, euro ise 39,6710 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 36,55 lira, euro ise 39,62 liradan satılmıştı.

Dolar 36,5750 liradan, euro ise 39,6710 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 36,5730 liradan alınan dolar 36,5750 liradan, 39,6690 liradan alınan euro ise 39,6710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,55 liradan, euro ise 39,62 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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