Dolar ve Euro Fiyatlarında Güncel Değişimler
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 36,6830 liradan, euro ise 39,8380 liradan güne başladı. Önceki kapanışta dolar 36,61 liradan, euro ise 39,84 liradan işlem görmüştü.
Dolar 36,6830 liradan, euro ise 39,8380 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 36,6810 liradan alınan dolar 36,6830 liradan, 39,8380 liradan alınan euro ise 39,8360 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,61 liradan, euro ise 39,84 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi